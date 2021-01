MondoSole si apre anche dal web

Abbiamo incontrato Chiara Sole Ciavatta che ci ha raccontato lo sbarco del servizio a distanza sul web di MondoSole. Da tanto tempo tante persone hanno domandato delucidazioni su un possibile percorso di cura a distanza. In tutta onestà a MondoSole sono sempre stati restii, proprio perché i disturbi alimentari comportano sintomi che mettono a rischio la vita ed è importante potersi vedere di persona.













Mai come ora però si può dire che i tempi sono cambiati e se prima non era necessario, adesso lo è....eccome. E' fondamentale mettersi in discussione per essere al passo con loro. Dal 2004, MondoSole, nel rispetto dei cambiamenti del contesto sociale, delle generazioni. Sempre stato in continua evoluzione a maggior ragione essendo un centro aperto inserito nella realtà di tutti i giorni.