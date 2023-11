La Felicità in Testa

In questa puntata, con Luigi Ceccoli di Equipe Luigi, si parla di quanto sia importante il dialogo tra cliente e parrucchiere. Quando si decide di fare un lavoro importante ai nostri capelli, farsi un' idea con qualche immagine che ritrae ciò che vorremmo, è un grande aiuto per l' hair stylist, per capire i nostri desideri e trovare insieme la soluzione più adatta.

