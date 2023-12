Ultima puntata con La Felicità in Testa e con Luigi Ceccoli di Equipe Luigi.

Si avvicinano le feste e per chi è di fretta, qualche consiglio per un' acconciatura fai da te, facile e veloce.

La Felicità in Testa, in onda su Radio San Marino dal lunedì al venerdì alle ore 9.30 e in replica alle 18.30.

Il sabato con due repliche, alle ore 10.30 e 18.30.

Buon Ascolto!