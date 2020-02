Matteo Codiglione presenta il suo nuovo lavoro a Lotus Lounge

Matteo Codiglione è un ventenne pisano, studente di filosofia. Si è avvicinato alla musica un paio d’anni fa, considerandola inizialmente come un passatempo di espressione intimistica. Passa il tempo e…il passatempo si è fatto necessità e l’impegno si è moltiplicato. Il suo nuovo lavoro si intitola " Canzoni assortite con evanescente criterio". Dalle canzoni in camera è passato a quelle in piazza, e dopo un primo periodo di formazione il suo percorso si è incrociato con quello di Lotus Music Production.