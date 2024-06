Arriva il Tour: San Marino si colora di giallo

Le torri tinte di giallo per il Tour de France

Le Torri tutte gialle nella notte sono il primo omaggio di San Marino al Tour. Che sabato transiterà per la prima volta in Repubblica, appuntamento storico imperdibile per addetti ai lavori, turisti, appassionati. Allestimenti di benvenuto in tutte le strade interessate al passaggio dei corridori che partiranno da Firenze nella tarda mattinata per arrivare attraverso San Leo sul confine di Chiesanuova tra le 16,40 e le 17 per puntare verso la Porta del Paese e giocarsi il Gran Premio della Montagna.

Un passaggio che potrebbe vedere tra i protagonisti Giulio Ciccone che nel 2019 riuscì anche a vestire la maglia gialle e che oggi rappresenta uno dei 6 italiani al via della Grand Boucle. Nel 2016 gli azzurri erano ben 62. E comunque flussi o talenti a parte resta immutato il fascino di un evento sportivo che al mondo sta dietro solo Olimpiadi e Mondiali di Calcio e se la gioca col Superbowl.

La carovana lascerà la Repubblica dopo le 17,30 dal confine di Dogana diretta verso un arrivo, probabilmente in volata, a Rimini. Sarà a sabato a tutto Tour de France quello che interessa la Repubblica. E' stare dentro la storia che passa per la prima volta in bicicletta.