Delfinato, il primo squillo è di Pedersen

Una volata a ranghi compatti vinta da Mads Pedersen. Questo l'atteso epilogo della prima tappa del Criterium del Delfinato. Il danese della Lidl Trek brucia l'irlandese Sam Bennet e il francese Hugo Page. Da segnalare in chiave azzurra l'ottimo sesto posto del giovane Michele Gazzoli, bresciano in forza all'Astana. Per Pedersen invece, al rientro, è l'ottava vittoria in una stagione nella quale ad oggi la perla resta il colpaccio alla Gand-Wevegelm. La tappa di apertura al Delfinato è stata contrassegnata dalla lunga fuga del francese La Berre e del britannico Donovan. Un'azione coraggiosa al limite del temerario per il duo che ha collaborato e affrontato il vento con concentrazione, gamba e cambi regolari. Meritava di arrivare, ma il sogno è durato fino ai -16 quando il gruppo è rientrato. Nel finale un tentativo di strappo firmato da Haller e Politt è stato subito cucito dalle squadre dei velocisti decise a lavorare per l'arrivo in volata che poi è stato. Con la vittoria di Mads Pedersen. Il Criterium del Delfinato, storicamente incastonato tra Giro e Tour, funziona per gran parte del gruppo come rifinitura per la Grand Boucle.