Giro d'Italia Women: alle 12.15 il passaggio a San Marino

Quarta tappa ciclistica del Giro d'Italia femminile, di 134 chilometri; al via da Imola, arriverà ad Urbino. Previsto il passaggio a San Marino, ragion per cui dalle 12.15 saranno chiuse alcune strade in territorio fino al termine della carovana ciclistica. Presumibilmente le 13.30. Le atlete entreranno dal Confine di Acquaviva per salire in Città e transitare poi da Murata in direzione Cerbaiola di Fiorentino; da dove usciranno.

Il servizio di trasporto Benedettini e Bonelli informa che le fermate in località “Walter e Lella” (Murata) e Curva della Palma, previste per la corsa con partenza alle ore 13 dal parcheggio P2 BUS (direzione Rimini), non saranno effettuate. Le corse successive torneranno a svolgersi regolarmente secondo l’orario stabilito e le fermate previste.



Chiuse dunque Strada Rivo Fontanelle del confine di Stato, Le Moricce, Via Seconda Gualdaria, Str. Genghe di Atto fino alla rotonda di Costa del Santo, Costa del Santo, Via Prima Gualdaria, Via Gamella, Viale Campo dei Giudei (solo corsia discendente e relativi parcheggi) fino alla rotonda, Via del Serrone, Via Impietrata, Via del Passetto, Strada. della Serra fino al confine di Stato.