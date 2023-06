Il museo del CIO festeggia 30 anni

Il museo permanente del Comitato olimpico internazionale compie 30 anni. Dalle prime collezioni del barone Pierre De Coubertin, che l'avrebbe voluto realizzare già nel 1915, agli oggetti raccolti in tempi più recenti, il complesso di Losanna racchiude quasi 100mila cimeli, tra attrezzi sportivi, gadget, documenti e torce, di Olimpiadi estive e invernali, antiche e moderne. Disposto su tre livelli, per 3400 metri quadrati complessivi d'esposizione, il museo ospita anche 150 schermi, che permettono di rivivere i più iconici momenti sportivi vissuti durante i Giochi, e ha registrato circa sei milioni di visitatori dal giugno 1993 a oggi. Dietro alla galleria si trova poi il Centro di studi olimpici, voluto dalla Biblioteca Pierre De Coubertin. Tra i tanti cimeli ce n'è anche uno che ricorda il legame tra il Cio e San Marino: nel giardino si trova una replica della statua che introduce al Museo olimpico sammarinese, donata dalla Repubblica al Comitato nell'ottobre 2010. Come le Olimpiadi, anche la galleria di Losanna è però sempre in evoluzione e guarda al futuro: tra le sezioni espositive è già presente anche quella dedicata a Parigi 2024, pronta ad accogliere souvenir dalla prossima edizione dei Giochi.