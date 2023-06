Italia campione d'Europa a squadre per la prima volta

Per la prima volta, l'Italia è regina d'Europa nell'atletica leggera. Grazie alle 14 medaglie conquistate nelle 37 gare disputate a Cracovia, gli azzurri hanno vinto gli Europei a squadre, una volta denominati Coppa Europa, impresa mai riuscita nelle precedenti 38 edizioni. Finora, il miglior piazzamento nella Divisione 1 era il secondo posto del 2021, sempre in Polonia, con l'Italia battuta di soli due punti dai padroni di casa. Il successo di quest'anno è perciò anche una rivincita, essendo proprio i polacchi i secondi classificati del 2023. Stavolta, però, con ben 24 punti di distacco. Sono sei gli ori ottenuti dagli azzurri, a cui è stato poi aggiunto quello per la vittoria della gara a squadre, a fronte di cinque argenti e tre bronzi. A trascinare la spedizione capitan Gianmarco Tamberi, vincitore della gara di salto in alto nell'ultima giornata, a cui si aggiungono i successi del campione europeo indoor Zane Weir e di Sara Fantini nel lancio del martello, di Samuele Ceccarelli nei 100 metri, di Tobia Bocchi nel salto triplo e di Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli. Proprio l'ostacolista alla fine della trasferta ha definito l'Italia come una squadra di fenomeni, facendo poi una promessa al Paese: "Ad agosto vi regaleremo dei grandi Mondiali".