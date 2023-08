Italiani giovanili su pista: dominio Lombardia e Veneto, podi anche per Marche ed Emilia-Romagna

Le regioni del nord dominano le prime due giornate del Campionati italiani giovanili di ciclismo su pista, ma al Velodromo di Forlì c'è un po' di spazio anche per Marche ed Emilia-Romagna. A metà della competizione, aree di grande tradizione ciclistica come Lombardia e Veneto sono già in doppia cifra di medaglie, rispettivamente 11 e 10, seguite a distanza da Friuli-Venezia Giulia e Piemonte, con 5 e 4.

Dopo una prima giornata che ha riservato un pazzesco en-plein di podi, con atleti a medaglia in ciascuna delle sei specialità, ma senza ori, i ciclisti lombardi si sono presi metà dei titoli in palio nella seconda, vincendo l'Omnium maschile esordienti e facendo doppietta nella Velocità esordienti. Quattro titoli per il Veneto, che ha dominato la giornata d'apertura, vincendo la Madison femminile esordienti, la Velocità a squadre allievi e l'Inseguimento a squadre allieve, mentre mercoledì ha conquistato sei medaglie, tra cui l'oro nel Keirin allievi.

A chiudere il quadro sono il Piemonte, che ha vinto la Velocità a squadre e Keirin allieve, il Friuli-Venezia Giulia, vincente nella Madison e nell'Omnium femminile esordienti, e il Trentino Alto Adige, con l'oro nell'Inseguimento a squadre allievi. Infine, Marche ed Emilia-Romagna si sono ritagliate un po' di spazio tra i giganti, con una medaglia ciascuno, grazie all'argento di Edoardo Fiorini di Chiaravalle, a un soffio dal successo nella Velocità esordienti, e al bronzo della ravennate Jolanda Sambi nell'Omnium esordienti femminile.