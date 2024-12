Lo svizzero Ponti si prende il Record del Mondo anche nei 50 Farfalla

L'Italia chiude senza medaglie la seconda giornata dei Mondiali in vasca corta. La statunitense Regan Smith vince i 100 dorso in 54''55 sulla connazionale Berkoff e la canadese Wilm. Stessa distanza al maschile, in gara anche Lorenzo Mora sesto: il nuovo Campione del Mondo è Mirov Lifintsev, dalla Russia al podio con bandiera vietata in 48''76. Argento all'unghese Kos e bronzo al polacco Stokowski.

I 100 Stile vanno al Jordan Crooks, britannico delle Isole Cayman col tempo di 45''22 sull'americano Alexy e il russo Kornev. In gara anche Alessandro Miressi, quinto in 45''69. La cinese Tan, 1'02''37 oro nei 100 Rana sulla russa Chikunova e la britannica Evans. 50 Farfalla alla Walsh, l'americana fa 24''01 e precede la francese Gastaldello e l'australiana Perkins.

Ennesimo record del mondo per lo svizzero Noè Ponti: 21''32 per il titolo dei 50 Farfalla sul canadese Kharun e l'olandese Korstanje. L'azzurro Michele Busa quinto in 22''01. Quinto posto per Simona Quadarella col tempo di 8'09''39 negli 800 Stile. L'australiana Pallister, la tedesca Gose e l'americana Grimes compongono il podio. La staffetta 4x50 Mista va agli innominabili russi su Canada e Stati Uniti. Quinta l'Italia.