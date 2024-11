Razzetti e Ceccon salutano Singapore con altri 2 argenti

La 3 giorni di Singapore chiude con un altro record del mondo che salta. E' quello degli 800 dorso femminili con l'americana Regan Smith che lo porta a 1'58''83, la nuova regina incoronata sulla Shkurday che in quanto bielorussa è senza bandiera e sull'australiana Ioana Anderson. Gara e cerimonia come da protocollo. E poi l'inchino di una concorrenza attrezzata, ma non a sufficienza per arginare il francese Leon Marchand padrone dei 400 misti vinti col tempo di 3'58''45 davanti al primo degli umani che è Alberto Razzetti. Argentone per lui alle spalle del Campione Olimpico. Completa il podio lo statunitense Julian Trenton. Altra firma importante è quella che lo svizzero Noe Ponti mette sulla gara sprint dei 50 farfalla. Oro al predestinato sull'olandese Korstanje e Teong da Singapore, tifatissimo atleta di casa.

C'è una bella gara azzurra, quella dei 100 dorso che Thomas Ceccon conclude al secondo posto. Medaglia d'argento dietro al vincitore, il sudafricano Coetze col tempo di 49''36, 32 centesimi in più per l'Italiano e terzo il polacco Stokowski. In finale anche un altro azzurro, Lorenzo Mora buon quinto. La gara successiva è la finale dei 200 stile con Thomas Ceccon impegnato subito dopo la gara precedente e in acqua per onor di firma. Logicamente ottavo: il podio dice Ducan Scott (Gran Bretagna), il solito Marchand e il cinese Zhanle. Chiudono la rassegna le donne sui 100 stile: Kate Douglass li fa suoi su Hanghey e Vasick.