United Cup: Italia ko con la Repubblica Ceca

Troppa Repubblica Ceca per l'Italia. La prima sconfitta in questa United Cup coincide con l'uscita di scena degli Azzurri, chiamati ad un'impresa contro una delle favorite. Machac e Muchova si dimostrano superiori e alla Cechia bastano i due singolari per regalarsi la semifinale contro gli Stati Uniti, in una sorta di finale anticipata. Si parte con il femminile e Karolina Muchova continua ad essere la bestia nera di Jasmine Paolini: quinto successo considerando i precedenti e primo punto ceco. Nonostante la durata – un'ora e 42 minuti – il punteggio con cui la n.22 del ranking WTA si impone è netto: 6-2 6-2. La Paolini ha qualche palla break nel corso del match ma non le sfrutta, la tennista di Olomuc gioca meglio i punti decisivi. Le speranze dell'Italia di giocarsi tutto nel doppio misto svaniscono qualche ora più tardi. Anzi, nemmeno un'ora: 56 minuti per l'esattezza. Quelli che bastano a Tomas Machac per travolgere Flavio Cobolli nel singolare maschile. Termina 6-1 6-2 in favore del numero 25 al mondo, praticamente perfetto. Nove ace, 85% dei punti vinti con la prima di servizio. Dall'altra parte le percentuali di Cobolli sono impietose: 53 con la prima, appena 38 con la seconda. A questo si aggiungono quattro doppi falli e così nasce una partita senza storia. La Repubblica Ceca va in semifinale, il punto della bandiera italiano arriva con l'ininfluente doppio conquistato da Sara Errani e Andrea Vavassori contro Knutson e Rikl. Successo al super tie-break: 7-5 3-6 10-4, gli azzurri lasciano Sydney a testa alta.