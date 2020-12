SERIE A Pesaro passa a Brindisi, Repesa: "Complimenti a tutti, dallo staff all'ultimo giocatore"

La grande vittoria su Brindisi non può che rendere orgoglioso Jasmin Repesa: "Abbiamo visto come è entrata la squadra, con quale determinazione e con quanta voglia di fare bene e vincere con la capolista, che per ora aveva vinto e dominato contro tutti. Ci voleva una vittoria così. Abbiamo preparato bene la partita e siamo riusciti a mettere in campo tutto quello che abbiamo provato in settimana. Complimenti a tutti, dal primo all'ultimo".

