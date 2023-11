0-0 nel derby tra Forli e Ravenna, cadono le "big" del Girone D

I gol della D

Rallenta la capolista Ravenna ma alle spalle fanno anche peggio. E' un turno interlocutorio in Serie D con pochi gol e tante sconfitte pesanti. Il match più atteso era il derby proprio tra il Ravenna e il Forlì: al “Morgagni” è 0-0 ma, lungo i 90 minuti, molto meglio i Galletti che sfiorano più volte il gol da 3 punti e vengono fermati solo dalla sfortuna e da un grande Cordaro che abbassa la saracinesca. Alla fine sarà un punto guadagnato per i giallorossi di Massimo Gadda che allungano sul Victor San Marino. I biancazzurri cadono sul campo del Certaldo fanalino di coda: decide la rete di Bouhamed al quarto d'ora della ripresa. D'Este invece sbatte su palo e traversa allo scadere. Il Victor resta secondo a -2 dal Ravenna mentre dei numerosi passi falsi ne approfitta il Lentigione che passa sul campo del Borgo San Donnino e si ritrova terzo in classifica. Polemiche sul rigore trasformato da Leonardo Nanni che scivola e la tocca due volte, ma il direttore di gara convalida e allora per gli emiliani arriva il quinto successo consecutivo.

Ko casalingo per l'Imolese di Gianni D'Amore: il Corticella vince 1-0 al “Galli” con il missile terra-aria di Michele Trombetta che buca Adorni. Stesso risultato anche in Progresso-Carpi: il tiro-cross di Selleri e la papera di Rinaldini indirizzano il match per i rossoblu che centrano una vittoria fondamentale in ottica salvezza. Continua ad essere altalenante la Pistoiese: dopo tre hurrà di fila, ecco uno scialbo 0-0 in casa contro il Fanfulla. A reti bianche anche Mezzolara-Sangiuliano City.

Il successo più largo della 13^ giornata arriva da Prato dove il Sant'Angelo esagera e cala il poker. Lanzi inaugura con una staffilata da fuori poi sale in cattedra Maximiliano Uggè: doppia incornata su calcio d'angolo del centrale rossonero a cavallo dei due tempi e pratica archiviata. Arriverà anche il definitivo 4-0 con la zampata sottoporta di Gobbi. E' crisi profonda per la Sammaurese: quarto ko consecutivo per i romagnoli, l'Aglianese vince 2-0 con un gol per tempo. Grilli da fuori nel primo, Bocalon di testa nel secondo.