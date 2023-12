16^ Cesena e Torres opposte alle pericolanti Juventus e Fermana

Il Cesena, al Manuzzi, affronterà per la prima volta la Juventus Next Gen. Un'altra grande opportunità per i bianconeri di mettere pressione alla straordinaria Torres che condivide con i romagnoli la testa della classifica. Il tecnico cesenate Domenico Toscano non avrà a sua disposizione Ciofi, Donnarumma e Giovannini ma anche l'allenatore juventino Brambilla dovrà fare i conti con le assenze di Hasa, e di Huijsen, Yldiz e Nonge Boende convocati da Allegri per la sfida con il Monza.

La Torres è chiamata ad un'altra grande prova contro il fanalino di coda Fermana. I sardi sanno benissimo che non devono fidarsi della classifica, delle difficoltà altrui e non dovranno pensare troppo al risultato del Cesena. Accusano un grave ritardo in classifica Virtus Entella – Pescara che si affronteranno in un ipotetico derby tra le deluse del momento.

Grande momento per il Rimini che non ha nessuna intenzione di stoppare il trend decisamente positivo confermato anche nel derby di Coppa Italia con il Cesena. Vis Pesaro – Rimini ci dirà se i romagnoli sono definitivamente guariti grazie alla cura Troise. Il quadro completo della 16^: sabato ore 16.15 Cesena – Juventus Next Gen; Virtus Entella – Pescara; ore 18.30 Ancona – Pontedera; Carrarese – Recanatese; Gubbio – Spal; in serata ore 20.45 Arezzo – Lucchese. Domenica ore 14 Fermana – Torrres; Olbia – Perugia; Pineto – Sestri Levante; ore 20.45 Vis Pesaro – Rimini