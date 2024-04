A 270^ dal termine del campionato da decidere play off e play out

Partiamo dalla parte bassa della classifica. L'Olbia non è ancora spacciata ma servirebbe un miracolo ai sardi per riacciuffare i play out. Anche il calendario non è amico di Nicola Nanni e compagni con tre sfide con tre squadre che ancora hanno bisogno di punti per i rispettivi obiettivi come Pescara, Pontedera e Spal. Le due vittorie consecutive con, Rimini e Torres hanno notevolmente rinfrancato la Fermana. I marchigiani intravvedono la luce dei play out in fondo al tunnel. Lucchese, Juventus Next Gen e Pescara le tre sfide finali che potrebbero rappresentare la scialuppa di salvataggio per la squadra di Andrea Mosconi.

Le Marche la regione calcisticamente più in difficoltà in questo campionato: oltre alla Fermana, inguaiate anche Vis Pesaro, Ancona e Recanatese. Finisse il torneo oggi Recanatese – Fermana e Ancona – Vis Pesaro sarebbero i due derby che valgono la permanenza in categoria. Con le due vittorie consecutive della Fermana si è alzata la quota salvezza. Servono ancora punti a Spal, Sestri Levante e Virtus Entella per festeggiare la permanenza in C.

E veniamo ai play off. Già qualificate Torres, Carrarese, Perugia e Gubbio. Una formalità per Pontedera e Pescara. Lotteranno per tre posti, cinque squadre: Juventus Next Gen, Arezzo, Rimini, a tre dalla fine dentro, e Lucchese e Pineto attualmente fuori con un ritardo sull'ultimo posto disponibile di tre punti. Continua a vincere nonostante la matematica certezza della B, il Cesena a caccia di record. Cesena, Mantova e Juve Stabia sono le tre promosse dei rispettivi campionati.