Serata dedicata alla 27° giornata del campionato di Serie C Girone B con il duello infinito tra Reggiana e Modena entrambe vincenti. Collegamento Skype con Michael Liguori anche lui giovane centrocampista esterno che si sta mettendo in luce nel Girone C a Campobasso. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci. Cpiace questa sera ore 21 San Marino RTV, canale 831 del Digitale terrestre ch 520 Sky.