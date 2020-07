A Cpiace Marco Alessandrini

Questa sera ore 20 a Cpiace ospite il tecnico del Fano Marco Alessandrini. Con Alessandrini si parlerà della salvezza ottenuta dai granata nei play out ai danni del Ravenna. Come ogni lunedì opinionista in studio il Direttore di Infopress Massimo Boccucci. Il conduttore della trasmissione Lorenzo Giardi si collegherà con il San Nicola di Bari per Bari - Ternata e con il Città del tricolore di Reggio Emilia per Reggiana - Potenza.