A Forlì cori razzisti contro i giocatori di colore del Victor San Marino, daspo per due ultras

ll Questore di Forlì Cesena, Claudio Mastromattei, ha emesso provvedimenti Daspo nei confronti di due tifosi del Forlì, autori di un grave episodio di incitamento all’odio razziale. Si tratta di un cinquantenne e di un quarantenne, appartenenti all’area ultras forlivese e simpatizzanti di movimenti di estrema destra, che, il 14 aprile, in occasione della partita casalinga, Forlì-Victor San Marino, hanno pronunciato frasi razziste nei confronti dei calciatori Deme e Haruna.

Uno dei due tifosi non è nuovo a condotte di questo tipo. Infatti, nel 2005, durante l’incontro Forlì-Spal di serie C2, disputato sempre allo stadio Morgagni, aveva imitato il verso della scimmia ogni volta che due giocatori di colore della squadra ospite entravano in possesso della palla, fatto per il quale era già stato denunciato e sottoposto a Daspo.

Una volta identificati il personale della Divisione Anticrimine ha predisposto i provvedimenti Daspo della durata di 5 anni per entrambi e, per il recidivo, è stata anche richiesta e convalidata dall’Autorità Giudiziaria la prescrizione dell’obbligo di presentazione e firma in Questura, in occasione degli incontri di calcio anche di caratura internazionale, comprese le amichevoli.