Agostini: "Bortolussi è un nostro patrimonio. Via da Cesena? Potrebbe anche restare"

Progetto Stadio Manuzzi in linea con quello che gli americani sono abituati a vivere. La nuova proprietà a stelle strisce vuole uno stadio capace di diventare un'attrattiva non solo per la partita di calcio ma anche per tutta una serie di intrattenimenti per famiglie, che possa andare dallo shopping alla ristorazione ai giochi ludici. Massimo Agonistini, Dirigente e Responsabile dell'area tecnica del Cesena, parla del nuovo stadio Manuzzi, all'interno della trasmissione Cpiace e fa ben capire che Robert Lewis e John Aiello nuovi proprietari, non si accontentano di questa categoria. Sono arrivati a Cesena con grandi ambizioni e progetti per riportare i romagnoli in Serie A. Nell'intervista rilasciata prima della trasmissione il "Condor" parla del presente e del futuro di Mattia Bortolussi.