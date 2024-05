Al Perugia basta il pari. Rimini eliminato

Perugia - Rimini

Il Perugia con il 2 su 3, il Rimini con la carica della vittoria sempre in terra umbra con il Gubbio. Si accende in apertura il brasiliano Matos, il destro a giro sorvola la traversa. Il Rimini ha gamba e muove bene palla come alla mezzora quando il taglio a sinistra è perfetto per Lamesta che attende e scarica dentro Megelaitis chiude in scivolata ma non basta per mettere in difficoltà Adamonis. Risponde bene a Lisi anche Colombi che si tuffa per controllarne il destro. Ripresa sempre Lamesta ad accendere il turbo, il suo tiro cross pericoloso, ma la difesa dei grifoni si rifugia in corner. Non ci arriva Lewis sulla punizione dalla sinistra, ma non era facile. Coefficiente di difficoltà alto anche per Morra che gira in porta l'ennesimo suggerimento di Lamesta, sfera che si alza troppo. Si arriva al rush finale con mischie che si formano soprattutto sulle palle inattive, ma la gara non si sblocca. Al Rimini le pacche sulle spalle al Perugia la qualificazione. Allo stadio Renato Curi di Perugia, Perugia - Rimini 0-0.