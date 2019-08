Alfio Pelliccioni:"un paio di tasselli per completare il Cesena". Vicenda San Marino Calcio:"mi vergogno di essere sammarinese"

Alfio Pelliccioni

E' un Alfio Pelliccioni visibilmente soddisfatto per la vittoria nel derby del suo Cesena dopo 51 anni. Il D.S ammette che per completare la rosa mancano ancora un paio di giocatori ma tutto sommato è contento di come procede il lavoro di tecnico e squadra. Per raggiungere l'amalgama - aggiunge Pelliccioni- ci vorrà ancora tempo ma siamo solo ad agosto. Pelliccioni non si tira indietro nemmeno sulla domanda riguardante il San Marino Calcio: " non voglio parlare - dichiara Pelliccioni- sarei troppo cattivo. Cancellare una storia come quella è un atto di tale gravità che su questo piano mi fa vergognare di essere sammarinese"