All'Olbia non basta un gol di Nanni, il Gubbio vince 2 a 1

Olbia - Gubbio

Obiettivi completamente opposti per Olbia e Gubbio che si sfidano allo Stadio Bruno Nespoli. Un solo punto nelle ultime 4 partite per i padroni di casa chiamati ad invertire il trend negativo per evitare la retrocessione diretta. Gubbio invece per consolidare la zona play-off dopo la sconfitta interna con la Carrarese e il pareggio di Entella. Gaburro si affida a Nanni in coppia con Ragatzu mentre Braglia conferma il tandem formato da Di Massimo e Udoh Primo tempo equilibrato con poche emozioni e con pochissime occasioni da gol. Ci prova Biancu con un destro dalla distanza che termina di poco a lato. Al primo di recupero, il Gubbio sblocca la partita. Sponda di Di Massimo per Udoh che si gira alla perfezione ed infila il pallone nell'angolo lontano. Poco pressione della retroguardia sarda nei confronti dell'ex di turno che firma il nono gol in campionato.

La reazione dell'Olbia con il diagonale di Ragatzu che impegna severamente il portiere Greco. I sardi fanno la partita e a 7 minuti dal termine arriva il pareggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, La Rosa centra in pieno la traversa, il tap in vincente lo firma Nicola Nanni. Terza rete stagionale per l'attaccante sammarinese. La gioia per il pareggio dura però solo una manciata di minuti. Motolese interviene cosi su Morelli e il direttore di gara non ha dubbi nel concedere il calcio di rigore. Proteste veementi del centrocampista Roberto Biancu che si prende il cartellino rosso. Alla battuta si presenta Di Massimo che non sbaglia.

Al novantesimo il Gubbio strappa una vittoria pesantissima in ottica play-off. Per la squadra di Gaburro invece arriva la quarta sconfitta nelle ultime 5 giornate e sabato si gioca Fermana - Olbia.