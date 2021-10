Aquila/Montevarchi batte il Teramo in rimonta con un netto 3-1

Partita molto equilibrata per oltre una mezz'ora dove gli unici pericoli arrivano da alcune mischie ma nulla di più, poi fiammata Teramo che trova il vantaggio con una grande intuizione di Malotti che comincia l'azione mettendo dentro una palla, rinviata corta dalla difesa dell'Aquila, riprende Mungo che appoggia ancora per Malotti, sinistro piazzato e vantaggio Teramo. Immediata la risposta sul rilancio di Tozzo, colpo di testa da centrocampo, quello di Gambale, lancia in porta Barranca che con il sinistro da pochi passi non da scampo al portiere del Teramo. Prima del riposo l'Aquila/Montevarchi opera il sorpasso, viziato però da un possibile fallo di Jallow sull'avversario, poi lucido il giocatore del Gambia davanti a Tozzo.









Padroni di casa capaci di divorare il tris quando Barranca approfittando della scivolata del difensore si presenta davanti a Tozzo e sbaglia in maniera clamorosa. Ripresa funziona l'asse Jallow – Gambale sulla girata a botta sicura del centroavanti si supera Tozzo. Sempre Jallow il più pericoloso, ancora Tozzo a tenere in piedi i suoi. Per il Teramo ci prova Hadziosmanovic fuori di un nulla. L'Aquila/Montevarchi la chiude quando il Teramo va vicinissimo al pareggio, Giusti si oppone, parte il contropiede velocissimo con la sfera che arriva a Gambale che da quella posizione non può proprio sbagliare. Sbaglia invece il calcio di rigore Barranca, penalty da lui stesso procurato. Ma l'esecuzione debole, viene intercettata dall'ottimo Tozzo. Prova a riaprirla il Teramo nel finale, ma la sostanza non cambia. Allo Stadio Ettore Manucci di Pontedera, Aquila/Montevarchi batte Teramo 3-1