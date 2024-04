Atalanta, Roma e Fiorentina in semifinale di Europa e Conference, l'Italia avrà 5 posti in Champions

Nella prossima Champions League l'Italia avrà 5 squadre: l'ufficialità è arrivata con la qualificazione di Atalanta e Fiorentina alle semifinali di Europa League e Conference League. La Dea completa l'impresa col Liverpool, che vince 1-0 ma esce per il 3-0 incassato ad Anfield, mentre la Viola si è imposta 2-0 sul Viktoria Plzen ai supplementari. In semifinale di Europa League anche la Roma che nel derby italiano, seppur in 10 già alla mezz'ora per l'espulsione di Celik, batte di nuovo il Milan, per 2-1. Sentiamo i tecnici delle 4 italiane in campo.

Le semifinali di Europa League saranno Marsiglia-Atalanta e Roma-Leverkusen

Le semifinali di Conference League saranno Aston Villa-Olympiakos e Fiorentina-Club Brugge

Sentiamo i tecnici delle 4 italiane impegnate nelle coppe