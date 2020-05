Bonacini: "Prima il sorteggio, poi il merito sportivo, adesso torniamo in campo. Lega Pro modello giostra impazzita”

Il Presidente del Carpi Stefano Bonacini analizza il momento in Lega Pro. "Abbiamo fatto – dichiara il giro della morte come in quelle giostre da luna park. Prima il sorteggio, poi il merito sportivo, adesso torniamo in campo. Capisco – aggiunge - che non deve essere facile ai piani alti, prendere certe decisioni, ma peggio non si poteva fare. Ci atteniamo a quello che deciderà il Consiglio Federale, ma – conclude Bonacini - fare sistema calcio in Italia è impossibile, ognuno pensa al proprio interesse personale”