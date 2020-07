Bundesliga, il Werder Brema è salvo: 2-2 contro l'Heidenheim nel ritorno dello spareggio

La Bundesliga ha emesso il suo ultimo verdetto di stagione: Il Werder Brema resta nella massima serie dopo aver avuto la meglio nel doppio confronto contro l'Heidenheim, che era arrivato terzo in Zweite Liga.

Dopo lo 0 a 0 dell'andata a Brema i bianco-verdi hanno pareggiato 2 a 2 in trasferta, regalandosi così la permanenza in Bundesliga.

Niente passerella per Claudio Pizarro. Il bomber peruviano 41enne, storica icona del Werder e ormai vicino al ritiro, è rimasto in panchina per tutta la durata del match.

Al termine dello spareggio i tifosi del Brema hanno invaso la città dei musicanti per festeggiare con cori e canti fino a tarda notte.