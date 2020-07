C'è attesa per la decisione del Tar sul ricorso Rimini

Il Tar del Lazio si pronuncerà nella giornata di oggi in merito al ricorso presentato dall'avvocato Cesare Di Cintio contro la retrocessione d'ufficio decretata dal Consiglio Federale. Nella giornata di ieri l'esposizione del Legale del Foro di Bergamo che ha spiegato le ragioni del club biancorosso retrocesso, ricordiamo, con 11 giornate ancora da disputare. Sentenza del Tar del Lazio, attesa nella giornata di oggi e che naturalmente influirà sul futuro del club. Continuano, infatti ha susseguirsi le voci di cessione dell'intero pacchetto azionario. La Lega ha comunicato gli orari delle due semifinali play off in programma venerdì 17 luglio. Reggiana - Novara ore 20.30 e Bari - Carrarese ore 20.45 in diretta su Rai Sport.