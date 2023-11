Calcio, Gianni Infantino al Congresso dell'EBU

Il presidente della FIFA ha partecipato alla 91ª Assemblea generale dell’European Broadcasting Union (EBU). L'aggiornamento dell'accordo per la FIFA Women's World Cup 2023 ha portato alla trasmissione del torneo in 34 territori europei. Infantino ha sottolineato la necessità di collaborare con l'EBU per trovare le soluzioni migliori per promuovere e sviluppare il calcio femminile. Il presidente della FIFA ha ricordato la necessità che le emittenti paghino un prezzo equo per i diritti commerciali del calcio femminile, incoraggiando i delegati della 91ª European Broadcasting Union (EBU) a collaborare con la FIFA per promuovere continuamente il gioco femminile.

"Il vero messaggio è quello di aiutarci a promuovere il calcio femminile in particolare", ha dichiarato il Presidente della FIFA. "Non si tratta solo di premi in denaro, ma di investimenti nel gioco femminile. Con l'intervento dell'EBU e di molti di voi, abbiamo una grande opportunità di promuoverlo nel periodo che intercorre tra la Coppa del Mondo femminile e i Campionati europei". Il Presidente Infantino ha espresso il desiderio che le emittenti televisive trasmettano almeno un'ora di contenuti sul calcio femminile a settimana, per offrire un palcoscenico più ampio alle giocatrici, che ha descritto come modelli di riferimento. "Facciamolo tutti insieme perché abbiamo grandi atlete e personalità (da mostrare)", ha detto.

Infantino ha incontrato il Presidente dell'EBU Delphine Ernotte Cunci e il Direttore generale dell'EBU Noel Curran con i quali si è confrontato sui risultati della collaborazione con la FIFA che risale a quasi sette decenni fa, al 1954. Tra questi, la collaborazione sui diritti mediatici per la FIFA Women's World Cup di quest'anno, che ha portato il mondiale da Australia e Nuova Zelanda alle case di 34 territori europei. "Il messaggio che vogliamo dare insieme è che il calcio unisce il mondo", ha aggiunto il presidente Infantino. "Siamo qui per lavorare insieme a voi per trovare soluzioni e modi efficaci per promuovere il calcio femminile. Oggi abbiamo oltre 180 Paesi che praticano il calcio femminile: erano solo 120 prima del mio arrivo come Presidente della FIFA. Negli ultimi sette anni siamo riusciti ad aumentare di sette volte gli investimenti in ogni Paese. Ora ogni Paese del mondo riceve almeno 8 milioni di dollari in un ciclo di quattro anni. Questo denaro viene investito nello sviluppo del gioco e, in particolare, del calcio femminile. Le nostre entrate, ovviamente, non si sono moltiplicate per sette, ma nemmeno per due. Sono aumentati un po', ma il denaro oggi non scompare più. Alla FIFA, i soldi vanno dove devono andare: nello sviluppo del gioco".