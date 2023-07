Finisce in parità 1-1 la sfida tra Usa e Olanda valida per la seconda partita del Gruppo E dei mondiali femminili in svolgimento in Nuova Zelanda. Vantaggio delle orange al 17° del primo tempo con la conclusione di Roord. Il pareggio su palla inattiva e il colpo di testa preciso di Horan per gli Stati Uniti al 62°. Gruppo E che vede in testa proprio Olanda e Stati Uniti con 4 punti, Portiogallo 3 chiude il Vietnam con zero punti.