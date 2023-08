Calcio Mondiali: Giappone nei quarti dopo il 3-1 alla Norvegia

C'è anche il Giappone nei quarti di finale del mondiale di calcio femminile. Per sbloccare la partita ci vuole un'autorete. Al 15' sul cross dalla sinistra arriva la deviazione di Engen che mette fuori causa Mikalsen. La Norvegia non ci sta e al 20' pareggia i conti. Grandissimo gol di testa di Guro Reiten. L'attaccante del Chelsea impatta bene il pallone sul cross di Boe Risa e firma il pari. All'intervallo Giappone – Norvegia sono sull'1-1. Nella ripresa il nuovo vantaggio della squadra asiatica nasce da un errore della difesa della Norvegia. Sul pallone toccato all'indietro, interviene Shimizu che ruba palla e poi in piena area non ci pensa su due volte e firma il 2-1 Giappone. Il tris arriva all'81', grande verticalizzazione per Miyazawa che una volta entrata in area non sbaglia. Il Giappone vince 3-1 e nei quarti di finale attende la vincente di Svezia – Stati Uniti.