Caso Hermoso, la Fifa sospende Rubiales

La Commissione Disciplinare della Fifa ha sospeso il presidente della federcalcio spagnola, Luis Rubiales, per 90 giorni. Il provvedimento è stato preso in via cautelativa e in attesa del procedimento disciplinare. Rubiales è finito sotto la lente del governo del calcio mondiale per aver baciato sulle labbra la giocatrice Jenni Hermoso. Rubiales, nonostante in patria da più parti fosse arrivata la richiesta di rassegnare la dimissioni, ha deciso di non rimettere il mandato. La calciatrice Hermoso ha intanto dichiarato che fino a che Rubiales ricoprirà incarichi federali, non risponderà più alle convocazioni in nazionale.