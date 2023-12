Cesena e Torres per il "titolo" di campione d'inverno

Il 2023 di Serie C va in archivio con l'ultimo turno del girone d'andata, quello che assegnerà il titolo platonico di campione d'inverno. A giocarselo Cesena e Torres, reduci dall'1-1 nello scontro diretto del Manuzzi che ha lasciato tutto invariato in classifica. Una partita giocata a viso aperto, un pareggio che alla fine può andar bene ad entrambe: il Cavalluccio ha mantenuto il +2 e relativo primato, i sardi hanno limitato i danni in territorio nemico. Il match più interessante è quello che vede impegnati proprio i bianconeri al “Curi” contro il Perugia, fresco di cambio in panchina. Il ko nel derby contro l'Arezzo è costato caro all'italo-sammarinese Francesco Baldini, esonerato e sostituito da Alessandro Formisano. Un esordio da brividi per il neo-tecnico, “promosso” dalla Primavera. Sarà una ventata d'aria fresca per il Grifone, oppure la prevedibile confusione iniziale dovrà essere tramutata in occasione da non lasciarsi sfuggire per il Cesena? Nella serata di sabato – calcio d'inizio alle 18.30 - si saprà qualcosa in più. I ragazzi di Toscano, oltretutto, scenderanno in campo sapendo già il risultato della Torres che aprirà la giornata nell'anticipo contro il Pineto. I rossoblu, ancora imbattuti tra le mura amiche, hanno necessariamente bisogno dei 3 punti per continuare a mettere pressione alla capolista. Sempre alle 18.30 si gioca Lucchese-Ancona. Questa sera scontro d'alta classifica tra il Pontedera – sesto e reduce da due vittorie consecutive – e la Carrarese terza, ma già staccatissima dal duo di testa.

E' anche la notte di Rimini-Gubbio: i biancorossi di Troise vogliono confermare il buon momento di forma e consolidare la zona play-off a discapito proprio degli umbri, partiti con ben altre ambizioni ma ora nel “limbo” di metà classifica. In settimana, poi, il Rimini ha anche scoperto il suo avversario nella semifinale di Coppa Italia: il Catania, andata 24 gennaio al “Neri”, ritorno 28 febbraio al “Massimino”. Il grosso della 19^ di sabato: si inizia alle 16.15 con Juventus Next Gen-Vis Pesaro, si prosegue alle 18.30 con Recanatese-Entella, Sestri Levante-Arezzo e Spal-Olbia. Alle 20.45 gran chiusura all'Adriatico con Pescara-Fermana: la banda Zeman è chiamata a vincere contro il fanalino di coda del Girone B, per chiudere l'anno in terza posizione.