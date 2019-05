Cesena, il DS Pelliccioni: "In C per salvezza abbondante. Angelini? Dirà la società"

Alfio Pelliccioni

C'è ancora la poule scudetto di Serie D, ma per il Cesena è già tempo di pensare alla prossima Serie C. "Sarà una stagione di medio livello, con una salvezza abbondante come obiettivo" dice il direttore sportivo Alfio Pelliccioni. Ancora in attesa di una conferma che, comunque, non dovrebbe essere in discussione. Discorso ben diverso per l'allenatore Giuseppe Angelini, che salvo sorprese saluterà. Per sostituirlo circolano i nomi di Zironelli, Marcolini e Destro, Pelliccioni però non si sbilancia: " Quando sono arrivato Angelini era già qua, quindi preferisco che sia la società a parlare del suo futuro".