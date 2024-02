Cesena inarrestabile: contro il Sestri Levante un altro tris (1-3)

La solita sinfonia bianconera contiene anche mezza notizia. Il Cesena ha preso un gol, non succedeva da metà dicembre. Per il resto ennesima prova di forza, tris aperto da un assolo di De Rose, impreziosito dal velo di Corazza e dal tocco con la punta da bomber vero di Cristian Shpendi. E' la sedicesima perla in campionato. Il Sestri Levante sta bene in campo, non esce mai dalla partita, Anacoura tiene ancora tutto in bilico su Donnarumma. Padroni di casa con l'idea di potere far male al Cesena, Forte cerca lo spazio e nonostante la marcatura cerca il palo lontano: questione di poco. Di là, flash di Adamo e girata di Corazza fuori. Prima dell'intervallo arriva il pari. Podda dal lato la mette, Parlanti fa la sponda e Forte appoggia dentro. Pisseri raccoglie un pallone in fondo al sacco 801 minuti l'ultima volta. Ripresa, la squadra di Toscano cambia marcia. Un tempo di show time aperto da Shpendi con controllo e palo pieno. Ma il gol arriva col telecomando di De Rose e la palla che arriva a Kargbo. Testa alta e capolavoro di altra categoria. Il Sestri prova a rimediarla ancora e con Pane di testa ci va vicino. Ma il contropiede con licenza di uccidere è l'arma in più bianconera. Kargbo scherza non la difesa, ma tra gol e assist sceglie niente. E un minuto dopo invece Donnarumma apre e chiude l'azione dell'1-3, del +12, dell'ottava vittoria consecutiva, la ventunesima su ventisette.