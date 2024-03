Cesena, profumo di promozione in B

Al Manuzzi si respira aria di promozione. Sabato pomeriggio ore 16.15 Cesena – Pescara vale la B per i romagnoli con 4 giornate d'anticipo, solo se, questa sera la Torres non vince a Gubbio. Quattro gli anticipi del giovedì: Carrarese – Perugia alle 20.30, poi tre partite alle 20.45. Fermana – Rimini; Vis Pesaro – Lucchese e Gubbio – Torres. Tutta una serie di combinazione, rompi capo anche per il signor Rubik.

Ci limitiamo a parlare di quelle più semplici come ad esempio il secondo posto matematico della Torres in caso di vittoria al Barbetti e concomitante sconfitta della Carrarese in casa con il Perugia. Ma i giochi ormai sono fatti a prescindere da risultati e combinazioni, i sardi infatti hanno – 11 dal Cesena e +11 dalla Carrarese, e dunque per primo e secondo posto di questo torneo dominato da queste due squadre è solo questione di tempo.

Il Gubbio, reduce da tre sconfitte consecutive cercherà di riprendere la marcia e indirettamente fare un bell'assist al Cesena. Carrarese – Perugia vale il “bronzo” di questo campionato. Le due squadre sono divise da due punti, lo scontro diretto delineerà anche questa ambita posizione. Lucchese e Rimini contro le pericolanti Vis Pesaro e Fermana si giocano le loro chance di proseguire la stagione con l'appendice play off.