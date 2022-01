Il Direttore Generale del Cesena, Daniele Martini, ha rassegnato le dimissioni. Lo comunica il club con una nota che aggiunge come la proprietà, prendendo atto, lo ringrazia per aver saputo rivestire il proprio ruolo con competenza, professionalità e passione. "La decisione -scrive Martini- è maturata per agevolare la nuova proprietà nelle scelte future. Martini continuerà a collaborare col club per altri progetti.