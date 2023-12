Cesena-Torres si accendono e si annullano (1-1)

Nè fuga, nè controsorpasso. Cesena e Torres si studiano, si annusano, si punzecchiano e provano a vincere avendo cura di non rischiare di perdere. Zecca si mette in proprio e dal limite va alto. Ancora la Torres che prova la partenza sprint, Zecca ex ispirato, di testa quando però si è già alzata la bandierina.

Di là sale il Cesena, Prestia dall'angolo la prende piena, Zaccagno se trova dritta lì. Prima dell'intervallo esplode il Manuzzi, Kargbo sceglie la potenza, Zaccagno respinge, Berti a rimbalzo gonfia la rete, ma l'assistente segnala il fuorigioco e la festa si interrompe sul nascere. Ripresa, stavolta è tutto vero. Kargbo apre il gas e disperde mezza Torres prima di lasciare a Shpendi la palla dell'1-0, sono 10 per il capocannoniere del girone B. 4 minuti scarsi e la Torres si riaggrappa al campionato, Scotto lungo, Zecca la rimette e Fischnaller la tocca dentro, 8 per il bomber dei sardi.

Ora non perderla è più importante che vincerla anche se il Cesena ci prova a dare scacco matto. Lavorone di Donnarumma, si alza Shpendi fuori di niente. Di là quasi replay del pari, ancora Scotto, ancora Zecca, stavolta Pisseri la toglie. Finale di rumba bianconera, De Rose recupera e prova a risolverla, Zaccagno di puro istinto si salva in angolo. Donnarumma cresciuto alla distanza sradica e bombarda sul palo di Zaccagno. Quindi dall'angolo Shpendi troverebbe la doppietta della felicità, ma il fallo in attacco chiude a chiave l'1-1.