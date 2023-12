Champions: il Napoli sfida il Real Madrid, l'Inter testa le riserve col Benfica

A 11 anni e mezzo dall'ottavo dello Stamford Bridge – contro il Chelsea di Di Matteo futuro campione – Mazzarri rientra in Champions dalla porta principale, il Bernabeu. Contro un Real Madrid già agli ottavi – a cui basta una X per blindare il primato – il Napoli non ha molti calcoli da fare: perdere o pareggiare sposterebbe poco, in ambedue i casi, per passare, basterebbe non cadere col Braga al Maradona. Tutt'altro discorso sarebbe portare a casa un successo e prestigioso, adrenalina necessaria per una stagione anonima e, soprattutto, pass aritmetico per gli ottavi.

Alla vigilia, Mazzarri non scioglie le riserve né sul ballottaggio tra Meret e Gollini in porta, né sul centravanti. Osimhen, fresco di rientro, giocherà un tempo, ma il tecnico non specifica quale: per la staffetta è pronto Simeone. Kvaratskelia e uno tra Politano ed Elmas completano il tridente. In mezzo Anguissa, Lobotka e Zielinski, in difesa invece l'infortunio in contemporanea di Mario Rui e Olivera lascia scoperta la fascia sinistra: probabile il decentramento di Juan Jesus, in linea con Di Lorenzo, Rrahmani e Natan.

Tante assenze anche per Ancelotti: Modric, uscito anzitempo col Cadice, si aggiunge ai portieri Kepa e Courtois – tocca a Lunin – e ai lungodegenti Camavinga, Tchouameni, Arda Guler, Vinicius e Militao. Carletto ha annunciato titolare l'ex Milan Brahim Diaz, insieme a lui la star del momento Bellingham – 14 gol in 15 presenze stagionali – e Rodrygo. Poi Valverde-Kroos.-Ceballos e in difesa Carvajal, Rudiger, Alaba e Mendy.

Trasferta iberica anche per l'Inter, ospite del Benfica. Sfida che, da un punto di vista tecnico, è lontana anni luce dai quarti della passata edizione, perché i lusitani sono ancora a 0 punti e i nerazzurri, viceversa, sono in testa con la Real Sociedad e già qualificati.

Comunque vada a Lisbona, il primo posto si assegnerà nello scontro diretto del Meazza, dunque Inzaghi, considerando che domenica c'è il Napoli, farà turnover totale: Audero in porta, Bisseck, Acerbi e De Vrij in difesa, Darmian, Frattesi, Asllani, Klassen e Carlos Augusto a centrocampo, Sanchez-Arnautovic in attacco. Nemmeno in panchina Dumfries e Bastoni, infortunati.