Champions: Inter con il Benfica, per il Napoli big match contro il Real Madrid

E' serata di Champions League per Inter e Napoli. I nerazzurri, dopo il pareggio arrivato negli ultimi minuti contro la Real Sociedad, fanno il loro esordio europeo a San Siro contro il Benfica, già affrontato nei quarti di finale lo scorso anno. Simone Inzaghi si affiderà sicuramente a Lautaro Martinez, reduce dal poker di Salerno. I portoghesi potranno contare sull'ex Juventus Di Maria che nel weekend ha deciso il “clasico” contro il Porto.

Grande notte anche per il Napoli che al “Maradona” se la vedrà contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Entrambe a 3 punti dopo le vittorie della prima giornata contro Braga e Union Berlino, in palio c'è il primato del girone. Rudi Garcia punterà sulla coppia Kvaratskhelia-Osimhen, i blancos recuperano in extremis Vinicius Jr che dovrebbe partire titolare. Calcio d'inizio alle ore 21.