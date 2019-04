Champions: Juve fuori battuta dall'Ajax

Nel ritorno dei quarti di finale di Champions, la Juve perde in casa contro l'Ajax e viene eliminata dopo l'1-1 dell'andata. Allo Stadium, la squadra di Allegri cede per 2-1 dopo essere passata in vantaggio grazie al colpo di testa di Ronaldo. Gli olandesi sono bravi a pareggiare subito con Van De Beek e nella ripresa completano la rimonta con il colpo di testa di De Ligt. Gli uomini di Ten Hag volano in semifinale.