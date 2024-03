Champions, Lazio dal Bayern per completare l'impresa

A metà del sogno, la Lazio cerca l'impresa che darebbe valore a una stagione, sin qui, in tono minore. Per i quarti di Champions c'è da difendere l'1-0 dell'Olimpico, sul campo del Bayern Monaco meno stellare dell'ultimo quindicennio: in Bundesliga è a -10 dal Leverkusen – causa ruolino da 4 punti in 4 turni – Tuchel ha già annunciato l'addio a fine stagione e lo spogliatoio, da quel che trapela, non brillerebbe per serenità.

Non che la Lazio stia meglio, considerando i 3 ko in 4 giornate e il 9° posto, a -11 dal Bologna 4°. L'andata però mette a disposizione due risultati su tre, per quanto Sarri, che chiede sangue freddo e testa calda, sappia di non poterla impostare sulla mera barricata.

Zaccagni-Isaksen, per un posto nel tridente con Immobile e Felipe Anderson, e Vecino-Cataldi, per la mediana con Luis Alberto e Guendouzi. Questi i due ballottaggi in una Lazio priva di Patric e Rovella e con una difesa già fatta, con Marusic, Gila, Romagnoli e Hyusaj insieme a Provedel.

Proprio davanti a Neuer invece i dubbi di Tuchel: De Ligt e Davies certi, Kim si gioca il posto con Dier - squalificato Upamecano, espulso nel causare il rigore che ha deciso l'andata – e Kimmich è insidiato da Laimer. Completano l'11 Pavlovic e Goretzka in mezzo e il trio Sané-Muller-Musiala – con Tel possibile sorpresa – a supporto di Kane.

Nell'altra partita, il Paris Saint Germain, forte del 2-0 casalingo, va dalla Real Sociedad: il già ex Mbappé – sempre più ai ferri corti con Luis Enrique – dovrebbe guidare l'attacco con Dembele e Barcola, per i baschi tridente Kubo-Oyarzabal-Barrenetxea.