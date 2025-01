Champions League: Inter agli ottavi; Atalanta, Milan e Juve ai playoff

Missione compiuta per l’Inter, che chiude la fase campionato di Champions League con un netto 3-0 sul Monaco e accede agli ottavi da testa di serie con 19 punti. I nerazzurri, trascinati da uno straordinario Lautaro Martinez autore di una tripletta (4’ su rigore, 16’ e 67’), dominano il match al Meazza sfruttando anche la superiorità numerica dopo l’espulsione di Mawissa (11’).

Serata amara invece per il Milan, che cade 1-2 a Zagabria contro la Dinamo e fallisce l’accesso diretto agli ottavi. I rossoneri vanno sotto al 19’ per un errore difensivo che favorisce il gol di Baturina, restano in dieci al 39’ per l’espulsione di Musah, trovano il pari con Pulisic a inizio ripresa, ma vengono puniti dall’ex juventino Pjaca al 52’. La squadra di Pioli dovrà ora passare dai playoff e potrebbe trovarsi di fronte la Juventus, in un possibile derby italiano. Tra le avversarie possibili anche il Feyenoord.

Delusione anche per la Juventus, che chiude la fase campionato con un deludente 20° posto dopo lo 0-2 casalingo contro il Benfica. I bianconeri faticano a costruire gioco e subiscono le reti di Pavlidis nel primo tempo e Kokcu nella ripresa. La formazione torinese ora affronterà ai playoff una tra Milan e PSV Eindhoven (sorteggio venerdì).

Beffa per l’Atalanta. La squadra di Gasperini sfiora l’impresa al Camp Nou, ma il 2-2 contro il Barcellona la costringe a scivolare al nono posto e a disputare i playoff da testa di serie. I nerazzurri rispondono due volte ai catalani: Ederson (67’) pareggia il vantaggio iniziale di Yamal (47’), poi Pasalic (79’) risponde al nuovo vantaggio di Araujo (72’).



L’ultima giornata del girone si chiude con una sola squadra italiana direttamente agli ottavi: l’Inter. Le altre, escluso il Bologna già eliminato, dovranno affrontare gli spareggi. In particolare, Milan e Juventus potrebbero trovarsi di fronte in un infuocato derby europeo già ai playoff. Più agevole il percorso dell’Atalanta che si è garantita un sorteggio meno ostico e potrebbe affrontare Sporting Lisbona o Bruges prima di un possibile ottavo con Lille o Aston Villa.