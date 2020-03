Champions League: l’Atletico verso Liverpool si parte dallo 0-1

Domani alle ore 21:00 all’Anfield, ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Liverpool e Atletico Madrid. La Formazione di Simeone parte dal risultato di 1 a 0. Il Liverpool di Klopp sta comunque vivendo una stagione straordinaria con dominio in Premier League (primo in classifica con 25 punti in più del Manchester City secondo). Per passare il turno, Salah e compagni dovranno segnare 2 goal senza subirne alcuno. Il Liverpool non ha mai perso contro l'Atletico Madrid ad Anfield in due precedenti incontri europei, pareggiando 1-1 nella fase a gironi della Champions League 2008/09 e vincendo 2-1 nella gara di ritorno nella semifinale di Europa League 2009/2010