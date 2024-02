Champions, Real e Cuty aprono gli ottavi. Domani Lazio-Bayern

Via agli ottavi di Champions e subito in campo i colossi Real Madrid e Manchester City, entrambe in trasferta. Ancelotti va dal Lipsia, 5° in Bundesliga, a ranghi ridotti, privo di Bellingham, Militao, Alaba, Courtois e Rudiger. Rosa al completo invece per i detentori del titolo, ospiti della rivelazione della prima fase, il Copenaghen, che ha passato il turno a scapito dello United.

Domani Paris Saint Germain-Real Sociedad e soprattutto Lazio-Bayern Monaco, rivincita di un ottavo che, tre anni fa, finì con un 6-2 complessivo per i bavaresi. Mai come stavolta però sembra un'impresa all'altezza: reduce da 11 scudetti in fila, la squadra del traballante Tuchel rischia seriamente una stagione da zero titoli, già fuori dalla coppa nazionale e finito a -5 dal Leverkusen, causa 3-0 nello scontro diretto.

Sarri senza Zaccagni e Rovella, Patric c'è più in teoria che in pratica e Vecino sarà valutato domani: se non ce la fa, tocca a Kamada con Guendouzi e Luis Alberto. Lo spagnolo come sempre sarà in mediana e non sulla trequarti, specifica il tecnico, che benché di fronte a un avversario più quotato non cambierà né credo, né modulo. Davanti Immobile, Felipe Anderson e uno tra Pedro e Isaksen, in difesa ballottaggi sulle fasce Lazzari-Marusic e Pellegrini-Hysaj, certi Provedel, Romagnoli e Gila. Nel Bayern, Sané e Musiala dietro a Kane, con Muller possibile aggiunta al lotto.

Nel video le parole di Maurizio Sarri