Colpaccio Croazia, Brasile ko ai rigori

I quarti del Mondiale si aprono col clamoroso colpaccio della Croazia che elimina il Brasile ai rigori dopo l'1-1 del 120°. Nei regolamentari la Seleçao spinge a fondo ma si infrange più volte su Livakovic e per vedere i gol ci vogliono i supplementari: allo scadere del primo Neymar scardina la difesa triangolando con Paquetà, salta Livakovic e insacca il suo 77° gol con la Seleçao, eguagliando Pelé e diventandone co-capocannoniere. Sembra finita ma al 117° arriva il clamoroso pari: combinazione Vlasic-Orsic, palla a Petkovic che batte da appena dentro l'area e trafigge Alisson, tradito da una leggera deviazione. Si va ai rigori e qui è di nuovo decisivo Livakovic, che dopo averne respinti tre al Giappone comincia parando il tiro di Rodrygo. Vlasic, Majer, Modric e Orsic sono impeccabili, Marquinhos spedisce sul palo il quarto rigore verdeoro e la Croazia, vicecampione del mondo in carica, è in semifinale. Dove affronterà la vincente di Olanda-Argentina, in campo alle 20.