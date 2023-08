Con le qualificazioni di Colombia e Francia, completati i quarti di finale

La Colombia batte di misura la Giamaica e si qualifica per i quarti di finale del mondiale di calcio femminile dove sfiderà il 12 agosto l'Inghilterra. A dare la grande gioia alle colombiane lo splendido gol di Catalina Usme. Sul traversone, la 33enne fa tutto con il sinistro, stop e conclusione da manuale del calcio e Colombia in vantaggio. Una perla di rara bellezza quella della numero 11 che si auto-assiste con un controllo divino e palla piazzata tutto con il mancino applausi. Giamaica sfortunatissima quando Brown da zero metri colpisce il palo pieno. Colombia batte Giamaica 1-0, Colombia ai quarti.

Troppa Francia per il Marocco con le transalpine scatenate nei primi 45 e ben tre gol in sette minuti tra il 15° e il 23°. Diani, comoda appoggia di testa in rete per il vantaggio Francia, ma grande merito al lavoro di Karchaoui sulla sinistra. Il raddoppio è un azione corale chiusa con una superlativa triangolazione, iniziata e conclusa da Kenza Dali. Il terzo arriva per un grosso errore della difesa marocchina e Le Sommer punisce con il diagonale preciso. Partita già chiusa nel primo tempo. Nella ripresa c'è ancora gloria per Eugenie Le Sommer, e poker francese. Francia batte Marocco 4-0, Francia qualificata ai quarti di finale.