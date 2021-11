Con Reggiana, Modena e Cesena il campionato parla emiliano-romagnolo

Nel servizio Mattia Bortolussi

C'è un terzetto un fuga a giocarsi la B. Due attese, Reggiana e Modena, e una ambiziosa, ma non alla vigilia accreditata di tanto percorso, il Cesena. Guida la Regia, 35 punti, unica imbatttuta e miglior attacco. Le rotazioni i punti di forza di mister Diana. Il Modena, appena un punto in meno, è reduce dalla mostruosa serie di 7 vittorie consecutive, che poi diventano 9 nelle ultime 10. Una rimonta poderosa, una rosa di un altro pianeta. Resta aggrappato alla vetta anche il Cesena: la ricetta è semplice, miglior difesa e bomber Bortolussi. Ci sono le delusioni Pescara ed Entella e ci sono quelle che cercano un posto nei play off tra le quali la Lucchese di Nicola Nanni che ha perso una sola volta nelle ultime 7 correggendo una partenza lenta. In coda situazione critica per il Grosseto che ha perso 4 volte nelle ultime 5 agganciato all'ultimo posto da una Viterbese che invece domenica scorsa per la prima volta ha vinto. Nel servizio l'intervista all'attaccante del Cesena Mattia Bortolussi.