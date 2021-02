Sentiamo Gianpiero Gasperini

Serata amara per l'Atalanta in Champions League. La squadra di Gasperini perde 1-0 in casa contro il Real Madrid, neroazzurri costretti in dieci dal 17' del primo tempo per l'espulsione diretta di Freuler che ha condizionato la gara dell'Atalanta.

